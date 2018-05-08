Завершается регистрация на участие в деловой программе ТТФ-2018

Приморском крае завершается регистрация желающих принять участие в деловой программе четвертого Тихоокеанского туристского форума. Как сообщили в департаменте туризма Приморья, в этом году на трех различных площадках Владивостока будет организовано около 20 тематических встреч, посвященных вопросам развития туризма.

«Мероприятия пройдут в Дальневосточном федеральном университете, Владивостокском государственном университете экономики и сервиса и Администрации Приморского края. Посетить их смогут все желающие, предварительно зарегистрировавшись на сайте ТТФ. Успеть заполнить специальную форму необходимо до 15 мая», — уточнили специалисты.

Отметим, в этом году деловая часть форума посвящена развитию морского туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мероприятия будут проходить 17, 18 и 19 мая. В программе: пленарное заседание по основной теме форума, панельная дискуссия «Развитие туризма на особо охраняемых природных территориях», тематические секции по вопросам гастрономического и событийного туризма, круглый стол, семинары и мастер-классы с участием признанных экспертов туриндустрии России . Отдельно в программу ТТФ будет интегрирован Молодежный международный туристский конгресс.

Также важной темой, которую обсудят представители туротрасли Дальнего Востока в ходе деловой части ТТФ, станет продвижение межрегионального проекта «Восточное кольцо России», объединяющего туристский потенциал 12 дальневосточных и сибирских субъектов.

С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте ТТФ по ссылке.

Напомним, четвертый Тихоокеанский туристский форум пройдет с 17 по 20 мая 2018 года на площадке Дальневосточного федерального университета. Помимо мероприятий деловой программы ТТФ-2018 включит в себя еще два блока: профессиональную туристскую выставку PITEи фестиваль «День путешественника».

PITE-2018 пройдет 18, 19 и 20 мая в корпусах А и Bкампуса ДВФУ. Городской праздник «День путешественника» соберет всех жителей и гостей Владивостока на университетской Набережной так же с 18 по 20 мая.

Еще одной площадкой форума станет десятая выставка яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show.