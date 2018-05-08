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Тюмень не принимала и не выпускала самолеты из-за тумана
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Тюмень не принимала и не выпускала самолеты из-за тумана 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени густой туман повлиял на работу аэропорта Рощино. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты.
— Рейс из Домодедово в Тюмень вылетел на 4 часа позже. По расписанию вылет был запланирован на 00:45, — рассказали в столичном аэропорту.
Согласно данным Рощино, на 4 и более часа в аэропорт прилетят пассажиры из столичного Домодедово и Санкт-Петербурга, на два и менее часа задерживаются рейсы из Екатеринбурга и двух других московских гаваней — Шереметьево и Внуково. Из-за неприбывших вовремя судов задержат и вылеты. Ближайший рейс в Москву вылетит на полтора часа позже — в 7:40, остальные рейсы в столицу обещают выпустить после 9:30. В Санкт-Петербург самолет должен вылететь в полдень.
В Рощино пояснили, что сбои в расписании вызваны погодными условиями — сильным туманом.
Читатели сайта 72.ru рассказали, что рейс Аэрофлота, следующий из Москвы в Тюмень вынужден был сесть на дозаправку в Екатеринбурге из-за того, что Тюмень не могла принять борт.
Уточнить время вылета и прилета можно в справочной Рощино по телефону: (3452) 49-64-50.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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