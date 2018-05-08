Открыт прямой авиарейс между Сианем и Лондоном

Сиань, 8 мая / Синьхуа / — В понедельник был открыт прямой авиарейс между Сианем, административным центром провинции Шэньси на северо-западе Китая , и столицей Великобритании Лондоном.

Рейсы по новому маршруту будут выполняться самолетом A330 китайской авиакомпании «Тяньцзиньские авиалинии» /Tianjin Airlines/ по понедельникам и пятницам.

Из Сианя самолет будет вылетать в 15:15 по пекинскому времени. Новый рейс сократит время в пути между двумя городами с прежних 15 с лишним часов до 11 часов.

Рейс в Лондон стал седьмым прямым авиамаршрутом, связывающим Сиань с Европой. -0-