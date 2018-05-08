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Открыт прямой авиарейс между Сианем и Лондоном
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Открыт прямой авиарейс между Сианем и Лондоном 

ИА Синьхуа 16 минут назад
Сиань, 8 мая /Синьхуа/ — В понедельник был открыт прямой авиарейс между Сианем, административным центром провинции Шэньси на северо-западе Китая, и столицей Великобритании Лондоном.
Рейсы по новому маршруту будут выполняться самолетом A330 китайской авиакомпании «Тяньцзиньские авиалинии» /Tianjin Airlines/ по понедельникам и пятницам.
Из Сианя самолет будет вылетать в 15:15 по пекинскому времени. Новый рейс сократит время в пути между двумя городами с прежних 15 с лишним часов до 11 часов.
Рейс в Лондон стал седьмым прямым авиамаршрутом, связывающим Сиань с Европой. -0-
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