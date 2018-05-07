Аэропорт Гейдара Алиева стал пятизвездочным

Баку состоялась торжественная церемония награждения, а на въезде в воздушную гавань открыли символическую стелу, передает телеканал «МИР 24». Кроме аэропорта Гейдара Алиева этой наивысшей оценки удостоены всего восемь аэропортов по всему миру из 550 претендентов. Пятизвездочный статус авиагаваням присваивает Международная организация в сфере аудита, и звезды знаменуют знак качества в сфере обслуживания клиентов.

«Каждая наша победа — это, прежде всего, показатель большого внимания и заботы президента Азербайджана , оказываемые им в сфере гражданской авиации, а также упорный труд всего коллектива. Пятизвездочный рейтинг — наглядный пример проделанной за последние годы большой работы по развитию этой сферы в нашей стране», — сказал президент «Азербайджанских авиалиний» Джахангир Аскеров.

Аэропорт Гейдара Алиева был открыт четыре года назад. В 2017-м пассажиропоток превысил четыре миллиона человек. Свыше 30 авиакомпаний выполняют регулярные и чартерные рейсы по 40 различным направлениям.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ