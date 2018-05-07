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«Аэрофлот» поменял расписание рейсов между «Шереметьево» и Италией
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«Аэрофлот» поменял расписание рейсов между «Шереметьево» и Италией 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" меняет расписание рейсов 8 мая между "Шереметьево" и рядом итальянских городов в связи забастовкой персонала управления воздушным движением в этой стране, сообщает российская компания в понедельник.
На более ранее время вылетов изменено у самолета рейса SU2596 «Шереметьево» — Венеция, он вылетит в 8.00 вместо 9.25, SU2597 Венеция — «Шереметьево» вылетит в 12.45 вместо 13.55, SU2416 «Шереметьево» — Милан — в 6.00 вместо 7.00, SU2417 Милан — «Шереметьево» — в 10.40 вместо 11.40.
Позже запланированного вылетят рейсы SU2410 «Шереметьево» — Милан — в 15.15 вместо 8.35, SU2411 Милан — «Шереметьево» — в 20:30 вместо 13.15, SU2412 Милан — «Шереметьево» — в 16.25 вместо 14.45, SU2413 «Шереметьево» — Милан — в 21.00 вместо 19.20, SU2612 «Шереметьево» — Милан — в 16.15 вместо 11.05, SU2613 Милан — «Шереметьево» — в 20.50 вместо 15.50, SU2402 «Шереметьево» — Рим — в 15.45 вместо 8.50, SU2403 Рим — «Шереметьево» — в 20.30 вместо 13.35, SU2418 «Шереметьево» — Рим — в 16.00 вместо 10.30.
Помимо этого, позже вылетят SU2419 Рим — «Шереметьево» — в 20.50 вместо 15.20, SU2406 «Шереметьево» — Рим — в 16.20 вместо 11.35, SU2411 Рим — «Шереметьево» — в 21.10 вместо 16.30, SU2408 «Шереметьево» — Рим — в 16:35 вместо 14.30, SU2409 Рим — «Шереметьево» — в 21.30 вместо 19.25, SU2424 «Шереметьево» — Болонья — в 16.05 вместо 8.05, SU2425 Болонья — «Шереметьево» — в 20.30 вместо 12.30.
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