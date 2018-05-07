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В Нячанге китайцы не заплатили в кафе и подрались с вьетнамцами
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В Нячанге китайцы не заплатили в кафе и подрались с вьетнамцами 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
В курортном Нячанге произошла драка между местными жителями и китайскими туристами, не заплатившими за ужин в кафе
Тхак Нгок Тинь, владелец заведения, рассказал, что группа из 17 китайцев приехала в воскресенье вечером. Они заказали 20 блюд, в основном морепродуктов, а также пиво и вино. Счет составил 9 миллионов донгов (примерно $400).
В 2 часа группа собралась покинуть кафе без оплаты — заявили, что у них нет денег. Китайцев остановили местные жители, проходившие мимо и ставшие свидетелями их спора с персоналом заведения. Началась драка с ножами, стульями и палками, которая перебралась из кафе на шоссе и частично перекрыла движение по улице Tran Phu.
Прибывшим на место происшествия полицейским удалось разнять драку и заставить китайцев заплатить персоналу кафе 7,2 млн донгов.
Как сообщалось ранее, за последние месяцы в Нячанге резко вырос поток туристов из Китая, что вызывает озабоченность как чиновников, так и местных жителей.
Источник: VnExpress
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