В Нячанге китайцы не заплатили в кафе и подрались с вьетнамцами

В курортном Нячанге произошла драка между местными жителями и китайскими туристами, не заплатившими за ужин в кафе

Тхак Нгок Тинь, владелец заведения, рассказал, что группа из 17 китайцев приехала в воскресенье вечером. Они заказали 20 блюд, в основном морепродуктов, а также пиво и вино. Счет составил 9 миллионов донгов (примерно $400).

В 2 часа группа собралась покинуть кафе без оплаты — заявили, что у них нет денег. Китайцев остановили местные жители, проходившие мимо и ставшие свидетелями их спора с персоналом заведения. Началась драка с ножами, стульями и палками, которая перебралась из кафе на шоссе и частично перекрыла движение по улице Tran Phu.

Прибывшим на место происшествия полицейским удалось разнять драку и заставить китайцев заплатить персоналу кафе 7,2 млн донгов.

Как сообщалось ранее, за последние месяцы в Нячанге резко вырос поток туристов из Китая , что вызывает озабоченность как чиновников, так и местных жителей.

Источник: VnExpress