Ещё
«Мобильные патрули» проследят за порядком на курортах Кубани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп решил судьбу Ирана
Трамп решил судьбу Ирана

«Мобильные патрули» проследят за порядком на курортах Кубани 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
На совещании в администрации края вице-губернатор Василий Швец сказал, что прошлый год стал рекордным для Кубани по числу туристов.
«Свыше 16 млн гостей принял регион в 2017 году. В этом году мы ожидаем не меньше туристов, которым должны обеспечить безопасный отдых и высокое качество сервиса и услуг на курортах Краснодарского края», — подчеркнул Швец.
Впервые в крае разработан Комплексный региональный план, в который вошли мероприятия по 13 ключевым направлениям. Согласно этому документу, в крае создадут три мобильные рабочие группы. Особое внимание «мобильные патрули» будут уделять законности размещения на пляжных территориях объектов торговли и общепита, аттракционов и маломерных судов, наличию медиков и спасателей-матросов, соответствующего оборудования и оснащения для спасения, оказания первой медпомощи, а также деятельности гостиниц и других средств размещения для выявления «черных отельеров».
В состав «мобильных патрулей», в зависимости от направления работы, войдут не только представители профильных министерств и ведомств, но и полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, МЧС, миграционной службы, инспекции по маломерным судам и других служб. Это позволит оперативно реагировать в случае выявления нарушений законодательства. Мониторинг курортных территорий будет вестись еженедельно. Координатором выездных мероприятий выступит минкурортов региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
АиФ — Юг: последние новости
Как принять участие в акции «Бессмертный полк»? В Новокубанском районе 16 депутатов сложили полномочия досрочно Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Темрюкском районе
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП56
Трамп решил судьбу Ирана60
Астролог предсказал победу Путина и пожалел59
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1098
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится63
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение