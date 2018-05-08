«Мобильные патрули» проследят за порядком на курортах Кубани

На совещании в администрации края вице-губернатор Василий Швец сказал, что прошлый год стал рекордным для Кубани по числу туристов.

«Свыше 16 млн гостей принял регион в 2017 году. В этом году мы ожидаем не меньше туристов, которым должны обеспечить безопасный отдых и высокое качество сервиса и услуг на курортах Краснодарского края », — подчеркнул Швец.

Впервые в крае разработан Комплексный региональный план, в который вошли мероприятия по 13 ключевым направлениям. Согласно этому документу, в крае создадут три мобильные рабочие группы. Особое внимание «мобильные патрули» будут уделять законности размещения на пляжных территориях объектов торговли и общепита, аттракционов и маломерных судов, наличию медиков и спасателей-матросов, соответствующего оборудования и оснащения для спасения, оказания первой медпомощи, а также деятельности гостиниц и других средств размещения для выявления «черных отельеров».