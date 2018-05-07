Власти Карелии ожидают увеличения турпотока на 3-5% в 2018 году

"Карелию по итогам 2017 года посетили 780 тыс. организованных туристов и экскурсантов. В этом году мы ожидаем рост от трех до пяти процентов. В Карелии улучшается инфраструктура, например, в 2017 году в рамках реализации федеральной целевой программы развития туризма построена дорога к горному парку «Рускеала», — сказал Максимов.

По его словам, кроме активных видов отдыха — рафтинга, дайвинга и снежных сафари, в регионе развивается событийный туризм. В 2018 году для удобства гостей региона фестивали, праздники, спортивные соревнования собраны в единый туристский календарь. Он включает более 60 различных мероприятий. Среди них юбилейный фестиваль традиционного судостроения «Кижская регата», международный фестиваль рыбной ловли «Ладожские шхеры», фестиваль оперной музыки под открытым небом Ruskeala Symphony, рыбный праздник «Калакунда».

"Республика также активно занимается информационным продвижением. Для представителей федеральных туркомпаний, СМИ и блогеров в 2018 году также будут организованы ознакомительные туры. Ближайшие из них по маршруту федерального проекта «Серебряное ожерелье России» с названием «Карельская сказка» и «Кижи — жемчужина Карелии», которые запланированы на конец мая", — отметил Максимов.

В Карелии, по данным региональных властей, находятся более 4 тыс. уникальных памятников истории и культуры, природных памятников, известных исторических мест. Путешественников готовы принять более 370 отелей, гостиниц, хостелов и баз отдыха, которые могут единовременно предоставить 12,6 тыс. мест.