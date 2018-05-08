Ещё
Перед 9 Мая туристы вспомнили о Волгограде и Калаче-на-Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перед 9 Мая туристы вспомнили о Волгограде и Калаче-на-Дону 

v1.ru 59 минут назад
Фото: v1.ru
Накануне Дня Победы туристы со всей России потянулись в Волгоград и в Калач-на-Дону.
— Россияне хотят встретить 9 мая в Санкт-Петербурге, Севастополе, Москве, Минске или Новороссийске, — рассказали специалисты сервиса Tvil.ru. — Волгоград, в День Победы встречающий сотни туристов, занял седьмую строчку в рейтинге городов. Вслед за ним идут Тула, Смоленск и Брест.
Перед большими праздниками путешественники не забывают и о Калаче-на-Дону.
Выборг и Гатчина в Ленинградской области, Можайск, Старая Русса в Новгородской области, Ржев, Калач-на-Дону — все эти города воинской славы в день Победы принимают сотни, а то и тысячи туристов со всех уголков страны, — рассказали в аналитическом агентстве ТурСтат. — Во время праздников россияне стараются доехать до города Луга в Ленинградской области, Ельни в Смоленской области и до Малгобека в Ингушетии.
По данным туристических агентств, за три ночи в волгоградской гостинице туристы заплатят 2,1 тысячи рублей.
v1.ru: последние новости
В волгоградском аэропорту облили водой первый самолет из Казани В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу Телеведущая Вера Сотникова попросила не позорить родной Волгоград
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1309
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом354
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли47
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина325
Главным событием для рубля станет 12 мая8
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение