Перед 9 Мая туристы вспомнили о Волгограде и Калаче-на-Дону

Накануне Дня Победы туристы со всей России потянулись в Волгоград и в Калач-на-Дону

Севастополе, Москве, — Россияне хотят встретить 9 мая в Санкт-Петербурге Минске или Новороссийске , — рассказали специалисты сервиса Tvil.ru. — Волгоград, в День Победы встречающий сотни туристов, занял седьмую строчку в рейтинге городов. Вслед за ним идут Тула, Смоленск и Брест.

Перед большими праздниками путешественники не забывают и о Калаче-на-Дону.

По данным туристических агентств, за три ночи в волгоградской гостинице туристы заплатят 2,1 тысячи рублей.