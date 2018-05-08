Перед 9 Мая туристы вспомнили о Волгограде и Калаче-на-Дону 

Накануне Дня Победы туристы со всей России потянулись в Волгоград и в Калач-на-Дону.
— Россияне хотят встретить 9 мая в Санкт-Петербурге, Севастополе, Москве, Минске или Новороссийске, — рассказали специалисты сервиса Tvil.ru. — Волгоград, в День Победы встречающий сотни туристов, занял седьмую строчку в рейтинге городов. Вслед за ним идут Тула, Смоленск и Брест.
Перед большими праздниками путешественники не забывают и о Калаче-на-Дону.
— Выборг и Гатчина в Ленинградской области, Можайск, Старая Русса в Новгородской области, Ржев, Калач-на-Дону — все эти города воинской славы в день Победы принимают сотни, а то и тысячи туристов со всех уголков страны, — рассказали в аналитическом агентстве ТурСтат. — Во время праздников россияне стараются доехать до города Луга в Ленинградской области, Ельни в Смоленской области и до Малгобека в Ингушетии.
По данным туристических агентств, за три ночи в волгоградской гостинице туристы заплатят 2,1 тысячи рублей.