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Кабмин будет выдавать разрешения зарубежным чартерам на рейсы внутри России
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Кабмин будет выдавать разрешения зарубежным чартерам на рейсы внутри России 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство утвердило правила выдачи иностранным авиакомпаниям разрешений на выполнение рейсов внутри территории России.
Соответствующее постановление от 28 апреля размещено на официальном портале правовой информации.
Уполномоченным органом, ответственным за выдачу разрешений на приём в России на борт иностранных воздушных судов пассажиров, багажа, грузов и почты для воздушных перевозок на территорию иностранного государства или на перевозку их на территорию РФ из-за рубежа, назначена Росавиация.
Постановление будет действовать с конца текущего мая и до июня 2019 года.
В настоящее время зарубежные перевозчики могут выполнять регулярные и чартерные рейсы только из/в Россию, но не вправе совершать перелёты между городами страны.
Исключение сделано только для чартерных перевозок небольшими самолётами до 19 мест. Вместе с тем ранее министр транспорта Максим Соколов заявлял, что при пиковых нагрузках в период чемпионата мира по футболу ведомство рассматривает вопрос привлечения иностранных авиакомпаний для перевозки болельщиков.
Для этого зарубежные компании получат разрешения на чартерные каботажные перевозки. Всего, по оценке Минтранса, чемпионат посетит около 3-5 миллионов человек.
Матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 городах: в Москве, Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи и Саранске.
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