Волгоградцев приглашают поучаствовать в конкурсе видеороликов о туризме

С 4 мая по 5 сентября в Волгоградской области будет проходить конкурс видеороликов о туризме.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном агентстве по развитию туризма, смотр охватывает все туристические сферы региона. Каждый участник может прислать ролики по нескольким темам, при этом работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Важно, чтобы в них в полной мере были отражены культурно-исторические достопримечательности, природные объекты, яркие моменты каких-либо мероприятий. Съемка может быть выполнена с помощью видеокамеры, мобильного телефона, фотоаппарата. Продолжительность роликов — от одной до четырех минут.

Победитель специальной номинации «Приз зрительских симпатий» будет выбран открытым голосованием в социальных сетях.

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Агентства развития туризма в разделе «Конкурсы», на специальном портале и по телефону: +7 (8442) 95-95-19.

Для участия необходимо загрузить видеоролик на файлообменник, заполнить заявку и прислать ее по адресу info@welcomevolgograd.com с пометкой «Конкурс видеороликов». Работы принимаются от любителей и профессионалов.

Награждение победителей состоится в конце сентября 2018 года.