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Совиный фест и соколиная охота ждут пассажиров экоэлектричек в Подмосковье
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Совиный фест и соколиная охота ждут пассажиров экоэлектричек в Подмосковье 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Тематические семейные экскурсии подготовлены к летнему сезону для путешествующих по Подмосковью, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.
"В рамках проекта «Экоэлектричка», реализуемого совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией, к открытию летнего сезона подготовлено несколько семейных экскурсий, направленных на знакомство туристов с природой", — говорится в сообщении.
Так, 26 мая «Экоэлектричка» отправится на V Совиный фест, который пройдет на биостанции Дмитровка в Талдомском муниципальном районе. Цель тура — рассказать о совах, привлечь внимание к проблеме сохранения среды обитания. В прошлом году совиный фестиваль посетили более 200 туристов, для которых были организованы 11 мастер-классов. В этом году гости посетят музей болот, познакомятся с ручным филином, прогуляются по экотропам и побывают на «совиной ярмарке».
2 июня у пассажиров «Экоэлектрички» появится возможность присоединиться к фестивалю соколиной охоты и посетить усадьбу Марфино. В коллекции местного музея более 750 экспонатов, посвященных традиционной соколиной охоте: от гравюр и фарфора до клобучков, бубенцов, перчаток и других приспособлений для охоты с хищными птицами. Гостям расскажут о видах соколиной охоты, профессии сокольничего, о том, как соколы лечили русских царей и чем занимаются сокольничие в Кремле сегодня, а также открытый урок соколиной охоты.
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