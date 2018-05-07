Совиный фест и соколиная охота ждут пассажиров экоэлектричек в Подмосковье

"В рамках проекта «Экоэлектричка», реализуемого совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией, к открытию летнего сезона подготовлено несколько семейных экскурсий, направленных на знакомство туристов с природой", — говорится в сообщении.

Так, 26 мая «Экоэлектричка» отправится на V Совиный фест, который пройдет на биостанции Дмитровка в Талдомском муниципальном районе. Цель тура — рассказать о совах, привлечь внимание к проблеме сохранения среды обитания. В прошлом году совиный фестиваль посетили более 200 туристов, для которых были организованы 11 мастер-классов. В этом году гости посетят музей болот, познакомятся с ручным филином, прогуляются по экотропам и побывают на «совиной ярмарке».

2 июня у пассажиров «Экоэлектрички» появится возможность присоединиться к фестивалю соколиной охоты и посетить усадьбу Марфино. В коллекции местного музея более 750 экспонатов, посвященных традиционной соколиной охоте: от гравюр и фарфора до клобучков, бубенцов, перчаток и других приспособлений для охоты с хищными птицами. Гостям расскажут о видах соколиной охоты, профессии сокольничего, о том, как соколы лечили русских царей и чем занимаются сокольничие в Кремле сегодня, а также открытый урок соколиной охоты.