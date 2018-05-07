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ПандаПарк в Фили
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ПандаПарк в Фили 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В этом парке каждый может выбрать маршрут по росту и по силам.
— детский: 1 маршрут от 90 см  — детский/подростковый: 2 маршрута от 110 до 125 см и от 125 до 140 см  — взрослый/подростковый: 6 маршрутов от 140 (2 маршрута) и от 150 см (4 маршрута) до 210 см  Особенность «Троллейного» маршрута: большинство препятствий состоят из троллеев, и это позволяет почувствовать себя настоящей птицей, а маршрут «Смотровой» открывает обзор на Москва-реку с высоты более 20 м.
Стоимость билетов на разные маршруты варьируется. Общий билет на маршруты до 140 см — от 700 руб., 4 маршрута от 150 см — от 1400 руб. Действуют скидки для владельцев карт ПандаКлуб.
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