ПандаПарк в Фили

В этом парке каждый может выбрать маршрут по росту и по силам.

— детский: 1 маршрут от 90 см — детский/подростковый: 2 маршрута от 110 до 125 см и от 125 до 140 см — взрослый/подростковый: 6 маршрутов от 140 (2 маршрута) и от 150 см (4 маршрута) до 210 см Особенность «Троллейного» маршрута: большинство препятствий состоят из троллеев, и это позволяет почувствовать себя настоящей птицей, а маршрут «Смотровой» открывает обзор на Москва-реку с высоты более 20 м.

Стоимость билетов на разные маршруты варьируется. Общий билет на маршруты до 140 см — от 700 руб., 4 маршрута от 150 см — от 1400 руб. Действуют скидки для владельцев карт ПандаКлуб.