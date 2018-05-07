В Казани появились велокареты-рикши 

Велокарета. Фото: kzn.ru В Казани появилась новая туристическая услуга — фотосессия на трехколесных велокаретах-рикшах. Об этом сообщили на деловом понедельнике.
Во время прогулки гостям предлагают сделать фото в национальных татарских одеяниях возле достопримечательностей — Кремля и фонтана любви в Ленинском саду.
Воспользоваться услугой туристы смогут в любой день до конца летнего туристического сезона.
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