Для отдыха россиян Кремль кинет туроператорам сотни миллионов

Правительство обещает новые «туристические» рекорды в летнем сезоне. Только туроператорам, которые работают на внутренних направлениях, Ростуризм выделит господдержку в размере 320 млн рублей. Чтобы желающие поехать на Сахалин или в Карелию могли это сделать задешево. А Сочи Крым и так себя прокормят…

На Курилах отдых — «элитарный»

Господдержка позволит заметно удешевить пакетные туры в еще «неисхоженные» массовым туристом регионы. Как рассказал руководитель Ростуризма Олег Сафонов, за последний год популярность поездок на Дальний Восток выросла на 20%, в первую очередь за счет того, что теперь на этом направлении работает крупный мировой туроператор TUI Russia. Другие, видимо, пока на подходе.

По словам Сафонова, за счет прихода крупных игроков и внедрения мер господдержки удастся заметно снизить цены пакетного тура: скажем, на Камчатке можно будет отдохнуть за 64 тысяч рублей, на Сахалине и Курилах — от 90 тысяч рублей.

Видимо, для федерального чиновника это действительно дешево. Между тем, цена туров — без учета перелета. А ведь добраться, скажем, из Москвы или Санкт-Петербурга на Дальний Восток — это еще примерно 40-45 тысяч рублей на одного человека. Вот и считайте, сколько заплатит целая семья! В общем, отдых на Дальнем Востоке по-прежнему остается элитарным…

Да и то, чтобы господдержка начала работать, еще предстоит принять поправки в федеральный бюджет. А ведь еще месяц назад глава Ростуризма заявлял о совсем иной сумме государственных субсидий на 2018 год — 700 миллионах рублей. По мнению чиновника, эти средства должны пойти операторам, которые работают в «низкий» сезон, чтобы снизить стоимость предлагаемого ими туристического продукта.

— Как правило, все государственные инициативы не слишком эффективны. А в туризме это, мягко говоря, очень хорошо видно, увы. Что касается субсидий туристическим операторам, то, с одной стороны, хорошо, что деньги на туризм тратят. С другой стороны, важно, как именно тратят. По прошлому опыту, они ушли «Библиоглобусу» и «Интуристу», — рассказал «Свободной прессе» директор холдинга Undersun Евгений Бромберг . — Что касается прогнозов на сезон, то обычно падение рубля подстегивает спрос на курорты. Как минимум, откладывает спрос на заграничные туры. Но на Турцию [в этом году] заложили столько рейсов, что наверняка будет демпинг!

Русского туриста евро не испугаешь

Польша, Перу, Аргентина, Колумбия, Австралия. Ростуризм действительно имеет большие виды на нынешний туристический сезон. Основным стимулом, несомненно, должны стать финальные игры Чемпионата мира по футболу, которые пройдут с 14 июня по 15 июля. Уже сейчас болельщикам распределены почти 1,7 миллиона билетов, среди которых больше половины ушли иностранцам. По количеству купленных билетов лидируют отдельные страны Европы ( Англия Германия ), Латинской Америки ( Мексика Бразилия ), а также США

По мнению Олега Сафонова, болельщики «привезут» в Россию примерно $1,5-2 миллиарда. К началу «футбольного» сезона в России уже заработало рекордное число гостиниц — сейчас их более 21 тысячи, что в 3,5 раза больше показателя 2000 года (за прошлый год число отелей и хостелов в России выросло на 6%).

Во всех 11 городах, где пройдут игры Чемпионата мира, достраиваются объекты туристического показа. Проходит подготовку персонал гостиничной сферы, увеличено число экскурсоводов, проводится аккредитация такси, также в каждом городе заработает мультиязычный call-центр для болельщиков и туристов.

— В целом, глобальная ситуация всегда отличается от ее восприятия жителями. Русский народ очень оптимистичный и любит отдыхать, поэтому туристический сезон, на мой взгляд, будет прекрасным. Люди привыкают к новому курсу рубля и планируют свои поездки, несмотря на колебания, а они не такие значительные, как может показаться. — Говорит основатель и генеральный директор международной сети кофеен «Даблби» Анна Цфасман . — Мы судим по наши кофейням в туристических местах: скажем, в Тбилиси Дубае к нам стало приходить больше российских туристов, и мы ожидаем такого роста и в Барселоне. А поддержка туроператоров повлияет и на путешествия внутри страны — люди станут чаще путешествовать по городам России.

Туристу «помогут» и госкорпорации

О перспективах российского туризма «Свободная пресса» поговорила с нашим постоянным экспертом, основателем маркетинговой группы «Алехин и партнеры» Романом Алехиным

«СП»: — Роман Юрьевич, на ваш взгляд, увеличение размера государственных субсидий для туроператоров даст стимул для повышения качества их услуг?

— В принципе очень странная сама идея субсидирование именно туроператоров. Это как субсидировать розничные супермаркеты, чтобы те продавали российский продукт. То есть, «влить» деньги на то, чтобы оператор пытался втюхать некачественный тур клиенту. В итоге, это не поможет ни внутреннему туризму, ни населению в повышении любви к российским направлениям.

«СП»: — А что, как полагаете, необходимо для повышения привлекательности внутренних направлений?

— Необходимы две составляющие. Во-первых, доступное перемещение из любого города в любой город внутри России и по времени, и по деньгам, а второе — повышение уровня сервиса и, соответственно, качества отдыха.

Именно эти два направления развития и необходимо субсидировать. Кроме этого, конечно, необходимо и выстраивать конкуренцию в туристической отрасли. Не государство должно заинтересовывать туроператоров, а гостиницы и санатории.

Именно они должны заинтересовать туроператора, как провайдера услуг, и качеством отдыха, и конкурентоспособной ценой, а так же условиями работы с операторами. Все остальное — это, как мне кажется, просто «распил» бюджета и не более. И, как и с большинством субсидий, цели достигнуты не будут.

«СП»: — Ну а какие у вас в целом прогнозы относительно туристического сезона?

— Я не думаю, что рост курса евро и доллара сможет сильно повлиять на решение не ехать за границу. Пока я не увидел кардинального роста цен на турпоездки по популярным направлениям. Кроме того, всегда есть возможность снизить «звездность» отеля — и даже при этом отели уровня «три звезды», чаще всего, будут выше качеством, чем большинство российских отелей.

Российские направления не останутся без туристов. В нашей стране очень много «невыездных» сотрудников силовых структур и т.д. Кроме того, я уверен, что многие крупные компании (скорее всего, это будут госкорпорации) воспользуются возможностью отправить на отдых своих сотрудников и сэкономить на налогах, что позволяет новелла в законодательстве страны.