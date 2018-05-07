«Ведомости»: Болгария получила разрешение на новые рейсы из Москвы в Бургас 

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Болгарские перевозчики получили разрешение на 44 рейса в неделю на линии Москва — Бургас в сезон «Лето 2018», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна заместителю руководителя Росавиации Олегу Климу.
По словам Тасуна, это противоречит договоренностям авиационных властей России и Болгарии от января 2017 года. В соответствии с соглашением между двумя странами, каждая сторона имеет право на 28 рейсов в неделю.
В ответном письме Клим указал, что специальное разрешение на дополнительные регулярные рейсы (16 в неделю) выдал Минтранс России авиакомпании Bul Air на основании письма главной дирекции гражданской воздухоплавательной администрации Болгарии.
По словам представителя S7, «любой рост болгарских перевозчиков сверх согласованной квоты — это прямой урон российским авиакомпаниям». Из-за облета Украины, указывает он, полетное время российских перевозчиков на 37% больше, чем у болгарских.
Согласно данным, которые изучило издание, Bulgaria Air даже летом будет совершать только 11 рейсов из 28. Однако, «Ведомости» отмечают, что по данным сервиса tutu.ru, в июле — августе она запустит допрейсы, которые совершаются в интересах туроператоров и не продаются напрямую. Касаемо Bul Air, перевозчик с июня будет летать девять раз в неделю.