«Ведомости»: Болгария получила разрешение на новые рейсы из Москвы в Бургас

По словам Тасуна, это противоречит договоренностям авиационных властей России Болгарии от января 2017 года. В соответствии с соглашением между двумя странами, каждая сторона имеет право на 28 рейсов в неделю.

В ответном письме Клим указал, что специальное разрешение на дополнительные регулярные рейсы (16 в неделю) выдал Минтранс России авиакомпании Bul Air на основании письма главной дирекции гражданской воздухоплавательной администрации Болгарии.

По словам представителя S7, «любой рост болгарских перевозчиков сверх согласованной квоты — это прямой урон российским авиакомпаниям». Из-за облета Украины , указывает он, полетное время российских перевозчиков на 37% больше, чем у болгарских.

Согласно данным, которые изучило издание, Bulgaria Air даже летом будет совершать только 11 рейсов из 28. Однако, «Ведомости» отмечают, что по данным сервиса tutu.ru, в июле — августе она запустит допрейсы, которые совершаются в интересах туроператоров и не продаются напрямую. Касаемо Bul Air, перевозчик с июня будет летать девять раз в неделю.