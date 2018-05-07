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В Омске впервые пройдёт международный туристический форум
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В Омске впервые пройдёт международный туристический форум 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
18-19 мая в Омске впервые будет проходить Международный туристско-транспортный форум «Отдых! Omsk — 2018», целью которого является формирование и укрепление межрегиональных связей в сфере туризма, развитие международных и межрегиональных туристических маршрутов, повышение качества туристического сервиса.
Организатор мероприятия — министерство культуры Омской области при поддержке регионального правительства. Ожидается, что в работе форума, который пройдёт в областном Конгресс-холле, примут участие до 2000 человек из отрасли туризма и смежных областей. Площадки форума также будут открыты для всех желающих, так как вход будет свободным.
Форум будет посвящён развитию туризма в регионе, а также взаимовыгодному сотрудничеству с соседним Казахстаном. В рамках мероприятия состоится круглый стол «Транспорт. Промышленный туризм региона: проблемы, пути развития» и презентация туристских возможностей муниципальных районов Омской области.
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