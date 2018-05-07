Волгоградцев приглашают на агроэкологическую экскурсию

Сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» приглашают волгоградцев в агроэкологическое путешествие.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды, туристы смогут посетить одно из крестьянско-фермерских хозяйств, где их познакомят с бытом селян, покажут птичий и скотный дворы, а также ботанический сад с лучшими сортами растений, выведенными отечественными учеными-селекционерами. Детям разрешат фотографировать и покормить домашних животных и птиц. Завершится экскурсия дегустацией продуктов фермы. «Экологически чистые угощения можно будет при желании купить по выгодной цене», — отметили в облкомприроды.

Для участия в экскурсии нужно оставить заявку по телефону 8 (84479) 5-34-41. Для целых групп туристов предусмотрена доставка к месту ее проведения и обратно.