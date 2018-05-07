В кассах автостанции можно купить билет до моря и обратно

Билеты на автобусные маршруты из столицы России на популярные курорты Крымского побережья стартовала в кассах автостанции «Орехово» в пятницу, 4 мая.

Анапы, Краснодара, Теперь пользователи автостанции, что находится по адресу: Шипиловский проезд, владение 31, могут приобрести посадочные билеты из Москвы до Феодосии, Керчи Симферополя в формате «туда-обратно».

Отправление и прибытие автобусов по вышеуказанным направлениям осуществляется на автовокзале «Южные ворота», который находится в районе Братеево.

Подробности о времени оправления и покупке билетов можно узнать на официальном сайте «Мосгортранса».