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В кассах автостанции можно купить билет до моря и обратно
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В кассах автостанции можно купить билет до моря и обратно 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 52 минуты назад
Фото: Борисовские пруды
Билеты на автобусные маршруты из столицы России на популярные курорты Крымского побережья стартовала в кассах автостанции «Орехово» в пятницу, 4 мая.
Теперь пользователи автостанции, что находится по адресу: Шипиловский проезд, владение 31, могут приобрести посадочные билеты из Москвы до Феодосии, Керчи, Анапы, Краснодара, Симферополя в формате «туда-обратно».
Отправление и прибытие автобусов по вышеуказанным направлениям осуществляется на автовокзале «Южные ворота», который находится в районе Братеево.
Подробности о времени оправления и покупке билетов можно узнать на официальном сайте «Мосгортранса».
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