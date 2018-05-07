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Вокруг света за 245 дней: самый длинный круиз совершат туристы в 2019 году
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Вокруг света за 245 дней: самый длинный круиз совершат туристы в 2019 году 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
Самый длинный непрерывный кругосветный круиз предлагается совершить туристам в августе следующего года. Как сообщает Daily Mail, норвежский лайнер Viking Sun посетит 113 портов в 59 странах на каждом континенте за исключением Антарктики.
Отмечается, что корабль с 930 пассажирами отправится из порта Гринвич в Лондоне 31 августа 2019 года и совершит первые остановки в Ирландии и Норвегии, после чего пересечет Атлантический океан и направится в Гренландию. Заканчивается поездка переходом через Суэцкий канал в Средиземное море, затем лайнер пройдет вверх вдоль западного побережья Испании и Португалии и далее обратно в Великобританию. Закончится тур в мае.
Как добавляет газета, восьмимесячное путешествие является третьим кругосветным круизом Viking Sun, которое, при этом, почти удвоит длину его предыдущих поездок.
Минимальная стоимость такого путешествия — почти 76 тысяч евро.
Позиционирующийся как «круиз мыслящего человека», он предполагает возможность посещения во время плавания лекций по истории и искусству, а также кулинарных курсов. На борту будут также играть классическую музыку.
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