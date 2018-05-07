Госдума может потратить более 7,5 млн руб. на экспертно-аналитические исследования лечебных курортов РФ

Аппарат Госдумы может потратить более 7,5 млн руб. на проведение экспертно-аналитических исследований лечебно-оздоровительных местностей и курортов в России . Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

« (Цель исследования — прим. Агентства «Москва» ) — разработка комплекса законодательных мер, направленных на создание эффективной системы правового регулирования в лечебно-курортной отрасли посредством формирования специального правового режима лечебно-оздоровительных местностей и курортов, отвечающего задаче стимулирования внутреннего туризма, обеспечения сохранности и развития объектов лечебно-оздоровительной и курортной инфраструктуры, развития туристской инфраструктуры, повышения привлекательности отечественных лечебно-курортных зон, наращивания возможностей использования бальнеологических курортов для профилактического и восстановительного лечения населения при безусловном сохранении уникальных природных свойств лечебно-оздоровительных местностей и курортов», — говорится в техзадании.

В задачу исследования также входит анализ состояния лечебно-культурной отрасли в субъектах РФ. Отмечается, что на данный момент отсутствует надлежащий мониторинг использования гидроминеральных ресурсов изменяется химический и газовый состав минеральных вод. Более того, продолжается бактериальное и химическое загрязнение.

«Указанные факторы существенно снижают качество предоставляемых услуг на курортах и в курортных регионах», — подчеркивается в документе.

В рамках исследования необходимо будет выполнить комплексный анализ состояния лечебно-культурной отрасли в субъектах РФ, а также выявить проблемы функционирования отечественных бальнеологических курортов и оценить факторы, сдерживающие их развитие. Далее предлагается разработать специальный правовой режим для лечебно-оздоровительных местностей.

«Разработка предложений и рекомендаций совершенствования законодательства о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и бальнеологических курортах с учетом перспективных задач развития лечебно-курортных зон и внутреннего туризма, отвечающего задачам развития лечебно-оздоровительной и курортной инфраструктуры, наращивания природоресурсного потенциала таких территорий, в том числе охраны природных комплексов и объектов в зонах бальнеологических курортов, их природных лечебных ресурсов, а также с учетом интересов местного населения», — сообщается в техзадании.

Общие результаты исследования должны быть отражены в итоговом аналитическим отчете.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 7 млн 693 тыс. 640 руб.