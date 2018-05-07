Отели Индии теперь должны регистрировать посетителей через блокчейн-систему

Гостиницы в Индии теперь должны регистрировать всех пребывающих в отели туристов с помощью блокчейн-технологий. Об этом накануне заявили региональные власти страны. Как сообщается, полиция индийского штата Андхра-Прадеш обязала местные отели использовать в своей работе блокчейн-систему Zebi. Программа будет регистрировать всех посетителей гостиниц штата. По словам авторов инициативы, благодаря новой системе процесс регистрации клиентов будет очень простым. Кроме того, данные местных отелей будут синхронизированы с базой данных полиции, что позволит властям легче находить людей, которые числятся в розыске или пропавшими без вести. Штат Андхра-Прадеш был выбран в качестве пилотного региона для тестирования новой технологии. Если эксперимент оправдает себя, блокчейн-система будет внедрена в гостиничный сектор всей страны.

Ранее мы писали о том, что Индию может накрыть новая волна безработицы в результате запрета блокчейна и криптовалюты.