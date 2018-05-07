7 лучших направлений для весеннего шопинга

Зачем ехать? За высоким качеством по доступным ценам

Виза: Шенгенская виза

Лучшие города для шопинга: Берлин, Мюнхен, Штутгарт , Франкфурт

Tax free при покупке на сумму от: 25 евро

Шопинг в Германии — всегда хорошая идея. Вещи made in Germany славятся практичностью, высоким качеством и умеренной ценой. Многие марки одежды и обуви, хорошо известные на весь мир (Hugo Boss, Tom Tailor и другие), появились именно в Германии, поэтому купить их в этой стране можно дешевле, чем в России . Приятный бонус — tax free, который здесь оформляют с любой суммы, превышающей 25 евро. Только не забудьте приехать в аэропорт пораньше, чтобы успеть уладить все формальности и получить деньги! Лучшие немецкие города для шопинга — это Берлин, Штутгарт, Франкфурт и Мюнхен. Если окажетесь в Берлине, обязательно загляните в универмаг KaDeWe — мультибрендовый центр притяжения всех модниц Европы. По этому магазину можно гулять как по музею: особенно красиво здесь перед Рождеством и на Пасху. На бульваре Курфюрстендамм найдутся и бутики, и магазины демократичных сетевых брендов. Шопинг в Мюнхене будет интересен тем, кто хочет купить стильную одежду больших размеров: в столице Баварии с этим нет никаких проблем. Лучший шопинг — в окрестностях Мариенплац.

Как выбрать отель. Немцы — ребята практичные и консервативные. Поэтому отель можно смело выбирать, опираясь на местные отзывы с TripAdviser или отзывы пользователей сервиса-онлайн бронирования Ostrovok.ru. Отель, вероятнее всего, совпадает с вашими ожиданиями!

Зачем ехать? За модными новинками

Виза: Шенгенская виза

Рим, Флоренция Лучшие города для шопинга: Милан

Tax free при покупке на сумму от: 154,94 евро

Италия — это символ красоты: классика архитектуры, разнообразие природы, колыбель дизайна, мекка моды. Выбор магазинов в этой стране без преувеличения огромный: от бутиков на улице Монтенаполеоне в Милане до огромных шопинг-моллов, расположенных, как правило, на выезде из больших городов. Самый большой аутлет в Италии и Европе — Serravalle Designer Outlet — находится в 108 км от Милана. На его территории расположено 150 бутиков — кажется, эта цифра так и намекает на то, что без обновки вы не уйдете!

Как выбрать отель. Если вы настроились на большое количество пакетов, то лучше искать отель поближе к месту «охоты». Тащиться с покупками через весь город — сомнительное удовольствие, согласитесь. При выборе гостиницы воспользуйтесь фильтрами по местоположению на карте, чтобы найти отель, расположенный максимально близко к нужному вам магазину.

Зачем ехать? За новой парой туфель

Виза: Шенгенская виза

Tax free при покупке на сумму от: 90,20 евро

Нет, в Испании можно купить не только костюм для занятий фламенко. В этой стране даже сетевые магазины вроде Mango выглядят куда интереснее, чем в России. Барселона, Валенсия, Мадрид, Кадис — эти города должны быть обязательно нанесены на карту туриста, сердце которого жаждет шопинга. Впрочем, даже в небольших курортных городках порой можно встретить очень приятные магазины с дизайнерскими вещами по приемлемым ценам. Обратите особое внимание на испанскую обувь: она считается одной из лучших в мире, поэтому не упустите свой шанс купить новую пару туфель. Присмотритесь к таким брендам как Andres Sendra, Luis Gonzalo и Chie Mihara. Очень колоритно будет привезти из Испании эспадрильи — традиционную летнюю обувь, которая не первый год пользуется популярностью у модниц по всему миру. В Барселоне жизнь шопоголиков кипит на проспекте Passeig de Gràcia. За винтажными и редкими дизайнерскими вещами лучше отправляться в Старый город. В Мадриде стоит обязательно прогуляться по району Аргуэльес: здесь сосредоточены магазины модной одежды — от демократичных до тех, что с приставкой luxary.

Как выбрать отель. Что касается проживания, то принимая во внимание неустойчивый курс евро, Ostrovok.ru рекомендует заранее предоплачивать размещение в отеле Испании, впрочем как и в других странах Европы, чтобы не обанкротиться в случае резкого скачка валюты.

Зачем ехать? Чтобы прогуляться по модным бутикам

Виза: Шенгенская виза

Бордо Лучшие города для шопинга: Париж, Марсель

Tax free при покупке на сумму от: 175,01 евро

Париж — столица не только любви, но и моды. Все фанаты шопинга хоть раз в жизни должны пройтись по Елисейским полям, не пропуская на своем пути ни одного бутика. Нельзя пройти мимо знаменитого универмага Gallery Lafayette, где можно купить не только одежду, но и косметику, аксессуары и многое другое. А еще на крыше парижского универмага есть смотровая площадка, откуда открывается красивый вид на город. Попасть туда можно абсолютно бесплатно. Шопинг в Париже бюджетным не назовешь: город уже давно заслужил звание одного из самых дорогих в мире.

Как выбрать отель. Кстати, отели во Франции платят высокие налоги, поэтому часто намеренно занижают свой рейтинг. Это не отражается на качестве сервиса и условиях проживания. Специалисты сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru рекомендуют ориентироваться на ваш бюджет, а не на звезды при выборе отеля в этой стране.

Зачем ехать? Купить то, что через год будет на хайпе

Виза: британская виза

Лучшие города для шопинга: Лондон, Манчестер, Ливерпуль

Tax free при покупке на сумму от: 30 фунтов

Еще одно не самое дешевое, но невероятно притягательное направление для шопоголиков. Британские бренды — это синоним стиля, достатка и прекрасного чувства вкуса. В Лондоне, например, можно купить вещи от местных дизайнеров, имена которых через пару лет будут на слуху у всей Европы. Ну или «поживиться» чем-нибудь, например, от Дженни Пэкхем — любимого британского кутюрье самой Кейт Миддлтон . В магазинах Москвы вы эти вещи точно не встретите, да и за качество можно не переживать: британцы в этом вопросе — сама надежность. Так что, получается неплохая инвестиция. Запоминайте: главная торговая улица Лондона носит название Оксфорд-стрит. И не забудьте заглянуть в легендарный универмаг Harrods — в период распродаж здесь можно сделать очень выгодные покупки.

Как выбрать отель. При бронировании гостиницы в Лондоне обратите внимание на размер номера. В городе очень большая плотность населения и высокая стоимость недвижимости, поэтому отели очень компактные. Высок риск забронировать комнату, куда не войдет даже ваш чемодан.

Зачем ехать? Купить сандалии и шубу

Виза: Шенгенская виза

Лучшие города для шопинга: Афины, Салоники , Касторья

Tax free при покупке на сумму от: 50 евро

Для многих шопинг в Греции ассоциируется с покупкой шубы, но меховые изделия — не единственное, чем славится эта средиземноморская страна. Греки производят отличные вещи из кожи: обувь, сумки, ремни. Сандалии в национальном стиле — самая удобная летняя обувь, которую придумало человечество! Кстати, прослужат они несколько лет, так что, смело берите. В Греции много блошиных и антикварных рынков, где можно купить уникальные вещи, которые вы не найдете больше нигде в мире. Ну и вообще, вы же помните: в Греции есть все! В Афинах пройдитесь по улице Эрму: она получила свое название в честь бога Гермеса, покровителя торговли. Шопоголикам на заметку: Эрму идет под небольшим наклоном, поэтому удобнее выйти из метро на станции Синтагма и изучать магазины в направлении Монастираки, а не наоборот. Впрочем, Греция — это еще и прекрасный пляжный отдых.

Как выбрать отель. Наш вам совет: выбирайте отель ближе к морю, чем к магазинам. Обычно каникулы заканчиваются позже, чем бюджет на покупки.

Зачем ехать? Сходить на базар

Виза: не нужна

Tax free при покупке на сумму от: 100 турецких лир Вариант для тех, кого страшит выросший курс евро. Стамбул — удивительный город, где Восток встречает Запад, а поход на базар становится частью обязательной культурной программы. В Стамбуле можно купить ювелирные украшения, текстиль, куртки, обувь и многое другое. Также Турция славится своим производством детской одежды. Для того, чтобы получить высокое качество, лучше искать продукцию, сделанную на крупных известных фабриках. Или же наоборот — штучный хэнд-мейд. На яркие краски и обилие декоративных элементов турки не скупятся, но при желании здесь можно найти и более «спокойные» вещи. В Стамбуле шопинг-жизнь кипит в районе Османбей: здесь продается одежда как турецких, так и международных брендов. В Бодруме целый город бутиков расположился на территории комплекса Yalıkavak Marina: к вашим услугам магазины Vakko, Missoni, Orlebar Brown, Paul & Shark и другие.

Как выбрать отель. Чтобы отдохнуть от бесконечных витрин и ценников, используйте сильные стороны Востока. В большинстве крупных отелей есть собственный спа-центр с традиционным хаммамом. Узнать о его наличии и стоимости можно в карточке каждого отеля.

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