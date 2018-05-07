СМИ: в аэропорту Сингапура система распознавания лиц будет искать опаздывающих на рейс

СИНГАПУР , 7 мая. / ТАСС /. Руководство сингапурского аэропорта Чанги рассматривает возможность внедрения систем распознавания лиц для обнаружения пассажиров, опаздывающих на рейс. Как отмечает издание Asia One, это является частью мер по совершенствованию деятельности аэропорта, который шестой год подряд признается лучшим в мире.

"Задерживающиеся в ресторанах, магазинах пассажиры стали действительно большой проблемой для нас, из-за них приходится откладывать вылеты самолетов, что в итоге приводит к сбоям во всем расписании", — говорит представитель аэропорта Стив Ли. «Нам нужна эффективная система, которая бы отслеживала таких непунктуальных путешественников», — добавил он.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с несколькими компаниями-поставщиками подобных услуг, в частности, из КНР Франции . Так, в одной из китайских компаний, имеющей представительство в Сингапуре, подтвердили переговоры с Changi Group — оператором воздушной гавани, а также сообщили, что готовы поставлять технологии, позволяющие распознавать до 1,8 млрд лиц менее чем за три секунды.

При этом Changi Group уже имеет опыт использования подобных технологий. В открывшемся в конце прошлого года четвертом терминале аэропорта уже частично используется распознавание лиц. Так, вылетающий пассажир при желании может воспользоваться подобной услугой. На стойке самостоятельной регистрации будет сделана фотография, которая одновременно будет сгенерирована с данными паспорта, который также будет оцифрован на этой же стойке. После этого можно будет сдать багаж, получить посадочный талон, пройти паспортный контроль и непосредственно посадку в самолет. Представители Чанги ранее отмечали, что такую же систему намерены тестировать и в других трех действующих терминалах.