В московском метро во время ЧМ будут работать более 200 англоговорящих инспекторов

Более 200 англоговорящих инспекторов из Центра обеспечения мобильности пассажиров будут работать в Московском метрополитене во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте столичного правительства.

Специалисты будут помогать иностранным туристам ориентироваться в Москве, а также оказывать поддержку маломобильным пассажирам из других стран. К настоящему моменту курсы английского уже закончили 150 сотрудников центра, остальные будут готовы непосредственно к старту турнира. В их языковой обиход будут входить фразы, с помощью которых можно быстро и доступно объяснить иностранцам, как добраться до стадионов, а также городских достопримечательностей Москвы.

Финальная часть ЧМ пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, мундиаль также примут в Саранске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Сочи, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Волгограде и Екатеринбурге.