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В Казани устроят торжественную встречу 3-миллионному туристу
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В Казани устроят торжественную встречу 3-миллионному туристу 

АиФ Казань 24 минуты назад
Фото: АиФ Казань
3-миллионный турист, прибытия которого ждут осенью, удостоится торжественной встречи.
«Только в первомайские праздники в этом году Казань посетило 70 443 туриста, это в полтора раза больше чем за то же время в прошлом году, — отметила руководитель Комитета содействия развитию туризма Казани Дарья Санникова. — Число туристов, приехавших в город в этом году, составляет уже около 2, 75 млн В сентябре — октябре ждем трехмиллионного туриста, которому планируем организовать торжественную встречу, ведь люди должны запомнить наш город».
Ожидания гостей высоки, отметила Санникова. Чтобы город отвечал высоким стандартам, проводятся инспекции по основным туристическим маршрутам. Среди рекомендации комиссии — удаление граффити и других надписей на домах. Даны также советы ресторанам и кафе.
Среди объектов особого внимания — знание языков работниками туротрасли. Положительный фактор — количество сотрудников, владеющих ими, по сравнению с прошлым годом увеличилось, отметила Дарья Санникова. Среди служащих отелей проводятся тесты на знание иностранных языков. Были подготовлены 20 гидов среди студентов со знанием языка фарси, которых отправят встречать гостей чемпионата мира по футболу из Ирана.
Справочная линия для туристов, на которую можно позвонить по тел. 8 800 350 27 71, с начала мая работает круглосуточно. По ней можно получить ответы об экскурсиях, достопримечательностях и пр. на нескольких языках, в том числе татарском.
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