Казань в 2018 году могут посетить до 3,2 млн туристов

По оценке экспертов, Казань до конца текущего года могут посетить до 3,2 млн туристов, при этом прибытие трехмиллионного туриста в город ожидается в сентябре—октябре, сообщила директор комитета содействию туризма исполкома Казани Дарья Санникова , передает Inkazan.

По ее словам, в прошлом году Казань посетили 2,75 млн туристов. По случаю прибытия трехмиллионного туриста в городе планируется торжественное мероприятие, его программа сейчас разрабатывается и будет презентована в ближайшее время.