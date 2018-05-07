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Казань в 2018 году могут посетить до 3,2 млн туристов
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Казань в 2018 году могут посетить до 3,2 млн туристов 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: АиФ Казань
По оценке экспертов, Казань до конца текущего года могут посетить до 3,2 млн туристов, при этом прибытие трехмиллионного туриста в город ожидается в сентябре—октябре, сообщила директор комитета содействию туризма исполкома Казани Дарья Санникова, передает Inkazan.
По ее словам, в прошлом году Казань посетили 2,75 млн туристов. По случаю прибытия трехмиллионного туриста в городе планируется торжественное мероприятие, его программа сейчас разрабатывается и будет презентована в ближайшее время.
«Мы сегодня говорим уже о туристической отрасли города как о сформированной бизнес-отрасли. Но планка еще далеко не взята. Мы входим только еще в топ городов, которые говорят о себе как о туристических. Прочно закрепились на карте въездного туризма России. Но есть куда стремиться всегда», — отметил в свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин.
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