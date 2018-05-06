Фестиваль тюльпанов в Саратовской области посетили около 40 тыс. туристов

"Фестиваль тюльпанов, который прошел в Куриловской степи, посетили порядка 40 тыс. человек из Саратовской, Волгоградской, Самарской и других областей, а также из Казахстана. Фестиваль стал отличной возможностью для туристов со всех регионов страны ознакомиться с уникальной достопримечательностью Саратовской области, провести время на природе и посетить увлекательные площадки фестиваля", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Куриловская степь — это уникальная природная достопримечательность, которая весной покрывается разноцветным ковром редких тюльпанов Геснера. Все желающие смогли не только посмотреть и сфотографировать тюльпаны, рвать которые категорически запрещается, но и поиграть в старинную русскую игру «Городки», попробовать свежую уху и вареных раков, выловленных тут же. А еще посетить импровизированные национальные подворья, познакомиться с бытом и попробовать блюда разных народов, прокатиться на верблюде или лошади. Кроме того, здесь выступили национальные коллективы и прошли самые разные мастер-классы, также для всех желающих провести два дня на природе в уникальном месте организовали кемпинг.

Как уточнили в комитете туризма Саратовской области, фестиваль тюльпанов в Новоузенске открыл фестивальный сезон в регионе. Всего в этом году в течение весны, лета и осени в разных городах и районах области пройдут более 15 мероприятий событийного туризма. В их числе — фестивали клубники в Балакове, ухи — в Вольске , роз — в Аткарске , арбузов — в городе Ровное и другие.

"Одна из главных целей данных фестивалей — привлечение туристов в Саратовскую область", — пояснили в ведомстве.

"Куриловская тюльпанная степь" является памятником природы регионального значения. Здесь произрастает самый редкий из луковичных цветов, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Саратовской области, — тюльпан Шренка, также именуемый тюльпаном Геснера. Ее площадь превышает 200 га.