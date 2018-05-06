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Сочи и Анапу с Челябинском свяжет прямой авиарейс
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Сочи и Анапу с Челябинском свяжет прямой авиарейс
За рулем Кубань
54 минуты назад
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За рулем Кубань
Перелеты будет осуществлять компания «Ижавиа». Маршрут
Сочи
—
Челябинск
— Сочи откроют 10 июня.
Пассажиров будут перевозить на самолетах Як-42Д из Челябинска в Сочи по пятницам и воскресеньям.
Рейсы из Челябинска в
Анапу
стартуют с 17 июня.
Билеты на оба направления уже в продаже.
За рулем Кубань: последние новости
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