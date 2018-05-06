Сочи и Анапу с Челябинском свяжет прямой авиарейс

Перелеты будет осуществлять компания «Ижавиа». Маршрут Сочи Челябинск — Сочи откроют 10 июня.

Пассажиров будут перевозить на самолетах Як-42Д из Челябинска в Сочи по пятницам и воскресеньям.

Рейсы из Челябинска в Анапу стартуют с 17 июня.

Билеты на оба направления уже в продаже.