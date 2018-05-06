Землю и здание передали в собственность Луховиц для развития туризма

Подмосковные Луховицы получили в собственность землю в 0,76 гектара и здание в деревне Моховое, принадлежавших Московской области , они будут использоваться для развития туристического направления, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

Раньше в здании действовал районный дом культуры, но из-за нехватки средств на развитие он пришел в запустение и был передан в областную казну. Администрация округа нашла пустующему зданию новое применение — решила использовать его для развития туристического направления.

«Администрация городского округа Луховицы обратилась в Минмособлимущество с просьбой передать здание и землю под ним в собственность округа, чтобы впоследствии использовать его для развития туризма. Мы стараемся поддержать все инициативы, направленные на социальное и культурное развитие области», — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев

Он добавил, что развитие туризма — одно из актуальных и нужных направлений, поскольку на территории Подмосковья много исторических мест и культурных ценностей, которые нужно сохранять и о которых нужно рассказывать.

«Каждый турист и житель области должен узнать, чем он может гордиться в своем Подмосковье. К примеру, в Луховицах есть архитектурная достопримечательность XIX века — деревянный храм Казанской иконы Божьей матери. В нем сохранились старинный иконостас и ценные фрески того времени. Или другой исторический факт — в окрестностях Луховиц был спущен на воду реки Оки первый в России корабль, в честь чего в городе даже есть памятник Петру Первому, основателю Российского флота», — уточнил Аверкиев.

Он отметил, что таких исторических моментов по городам Подмосковья очень много, и туристам, путешествующим по области, будет интересно о них узнать.