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Количество туристов, посетивших Тибет в первом квартале, возросло почти на 50 процентов
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Количество туристов, посетивших Тибет в первом квартале, возросло почти на 50 процентов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Лхаса, 6 мая /Синьхуа/ — В период с января по март этого года Тибет принял в общей сложности 1 млн 64 тыс. китайских и иностранных туристов при увеличении на 49,5 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в районной администрации.
Согласно данным Комитета по развитию туризма Тибетского автономного района, доходы от туризма в районе по итогам первого квартала возросли на 47 проц. до 1,26 млрд юаней /порядка 198 млн долл. США/.
Пик туристического сезона в Тибете, как правило, приходится на лето. Большой туристический поток в район, наблюдавшийся в конце зимы и начале весны, был обусловлен предоставленными в конце января местной администрацией льготами на проезд в общественном транспорте, гостиничные услуги и др.
К примеру, в марте было очень трудно достать входной билет в дворцовый комплекс Потала, одну из самых известных достопримечательностей Лхасы, административного центра Тибета.
"Благодаря усовершенствованию транспортной инфраструктуры в настоящее время туристы могут удобно посетить такие тибетские города, как Лхаса, Шигадзе, Линьчжи и Шаньнань", — отметил глава районного комитета по делам развитию туризма Ван Сунпин.
По информации, местная администрация приняла решение продлить срок действия льгот для туристов до конца июня. -0-
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