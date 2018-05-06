Рейс «Анталия—Санкт‐Петербург»экстренно сел в Сочи из‐за заболевшего ребенка 

Самолет, следующий из Анталии в Санкт‐Петербург, совершил вынужденную посадку в Сочи из‐за плохого самочувствия ребенка. Об этом сообщил «Интерфакс».
В воскресенье на борту рейса «Анталия-Санкт-Петербург» одному маленькому пассажиру стало плохо.
Экипаж решил экстренно посадить самолет в Сочи. Ребенка с родителями сняли рейса.
Малыша госпитализировали. О его диагнозе не сообщается.
Отмечается, что стоянка составила чуть более часа.
Ранее сообщалось, что летевший из Улан‐Удэ в Москву самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из‐за курившего в туалете пассажира.