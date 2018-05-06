В Казани появятся халяльные отели. Как в них будут встречать постояльцев?

Казани откроются халяльные гостиницы специально для туристов из мусульманских стран. Сейчас в городе три отеля проходят сертификацию на соответствие стандартам халяль. Еще две гостиницы завершили аналогичную процедуру ранее.

Татарстан активно включился в конкурентную борьбу за туристов из стран Ближнего Востока. В прошлом году республику посетили первые 300 туристов из Арабских Эмиратов, в этом ожидается, что их будет до тысячи человек. Татарстан — сейчас один из лидеров роста туристического потока в Россию , неудивительно, что он экспериментирует с нишевым туризмом, говорит генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин

— Это попытка руководства туристического Татарстана разнообразить, может быть, туристический продукт, поискать какие-то свои оригинальные ниши. Пока это интересный эксперимент и требуются какие-то детали, чтобы понять, насколько это будет востребовано.

— Как они себя ведут туристы из мусульманских стран: много ли тратят деньги, когда к нам приезжают? Насколько они вообще привлекательны для принимающей стороны?

— На сегодня страна номер один для России — Иран , который достаточно много сейчас ездит. Этот поток растет на 40-50% в год. Мы увидим много иранских болельщиков, в частности, на чемпионате мира по футболу. То, что мы видим в Москве , например, принимая их, практически ничем не отличается. Да, они выглядят немножко иначе, чем обычные туристы, одеваются, но в тоже время они ходят в обычные рестораны, живут в обычных гостиницах и в каком-то таком воображаемом райдере нет каких-то специфических требований по обслуживанию. Если они хотят ходить в мечеть, такая возможность у них есть, а вот в быту, в сервисе не видим каких-то отличий от европейских туристов. Достаток этих туристов самый разнообразный. В прошлом году приезжал шейх, который оккупировал шесть отелей в районе Красной площади, привезя с собой несколько тысяч человек. Есть очень обеспеченные туристы, есть достаточно экономные, как везде.

Казань — один из самых передовых регионов. Для развития туризма там делается все возможное и довольно успешно, говорит генеральный директор туркомпании «Роза ветров» Ирина Глазкова:

— Это третья столица России, прекрасно развивающийся регион, да, и не только сам город, а другие города Елабуга и так далее. Транспортное сообщение очень хорошее, дороги хорошие. Мы сейчас видим динамику, что в экскурсоводах очень часто работают молодые люди, которые уже на хорошем, современном языке могут проводить экскурсии. К гостиницам претензий нет, к обслуживанию в ресторанах тоже, потому что очень вежливый персонал, во многом уже говорящий как минимум на английском языке, проблем нет никаких. Если говорить о потоке туристов с Востока, самые хорошие впечатления останутся.

— Чем халяльные гостиницы отличаются от обычных?

— Это определенные стандарты питания, то есть мясо, скажем так, приготовлено по определенной технологии. Уже все-все эти нормы мусульманского быта, устройства и правил приема пищи, приготовления пищи в этих отелях соблюдается. Татарстан — это настолько интеллигентный и воспитанный регион, толерантный и веротерпимый ко всем религиям, что даже, если бы эти отели не были халяльными, или, допустим, там какое-то кафе, ресторан не были халяльными, все равно всегда можно найти блюдо или то обслуживание, к которому привыкли люди того или иного вероисповедования.

На пути активного роста турпотока из стран ближнего востока стоит визовый режим, считают эксперты. Если российским гражданам для посещения Арабских Эмиратов виза не требуется, что привело к заметному увеличению потока в эту страну, то гражданам Арабских Эмиратов необходимо оформлять российские визы.