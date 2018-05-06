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В Саратов прибыл самолет из Турции, опоздавший на 28 часов
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В Саратов прибыл самолет из Турции, опоздавший на 28 часов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 6 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» после задержки почти на 28 часов рейса из турецкого курортного города Даламан в воскресенье прибыл в Саратов, следует из данных онлайн-табло аэропорта назначения.
"Рейс 6W-2938… Время фактическое посадки — 15.54 (14.54 мск)… Статус — совершил посадку", — говорится в сообщении.
Рейс из Даламана в Саратов должен был вылететь в субботу в 7.50 мск, однако фактически это произошло только в воскресенье в 11.35 мск. Как пояснили в пресс-службе «Саратовских авиалиний», по технической причине самолет Embraer 190 не смог вылететь по графику, пассажиры были размещены в гостинице Даламана, а в воскресенье вылетели на резервном борту.
В феврале потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, погиб 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Росавиация после крушения провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148.
"Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок ограничения до 30 мая. По данным Росавиации на апрель, в авиапарк «Саратовских авиалиний» входят два Embraer 190, пять Як-42 и один Ан-148.
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