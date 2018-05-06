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Как развлекаются северокорейцы: фоторепортаж
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Как развлекаются северокорейцы: фоторепортаж 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Во время пребывания в КНДР туристам можно попасть в тир, в цирк или парк аттракционов в Пхеньяне. Там есть даже казино! И эти места созданы не специально для иностранцев, а вполне себе наполнены северокорейцами, которые тоже любят развлекаться. Несколько фотографий ниже.
Цирк я променял на вечернюю экскурсию по Пхеньяну. А в парк аттракционов ездила вторая часть группы.
Следующий раз будет заключительная часть о Северной Корее, покажу еще несколько фотографий, не вошедших ни в одну из предыдущих частей.
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