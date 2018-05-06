Как развлекаются северокорейцы: фоторепортаж

Во время пребывания в КНДР туристам можно попасть в тир, в цирк или парк аттракционов в Пхеньяне . Там есть даже казино! И эти места созданы не специально для иностранцев, а вполне себе наполнены северокорейцами, которые тоже любят развлекаться. Несколько фотографий ниже.

Цирк я променял на вечернюю экскурсию по Пхеньяну. А в парк аттракционов ездила вторая часть группы.

Следующий раз будет заключительная часть о Северной Корее, покажу еще несколько фотографий, не вошедших ни в одну из предыдущих частей.