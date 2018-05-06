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В Прикамье открывается водная навигация: публикуем расписание рейсов теплоходов
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В Прикамье открывается водная навигация: публикуем расписание рейсов теплоходов 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В Пермском крае начинается пассажирская водная навигация. С 10 мая запускают рейс «Пермь-Заречный — Пермь». Согласно графику теплоход будет ходить каждый понедельник и четверг до сентября включительно.
Теплоход «Карат» по маршруту «Березники-Быстрая-Березники» будет курсировать три раза в неделю: каждую пятницу, субботу и воскресенье. В октябре останется только два рейса в неделю — субботу и воскресенье. Из Березников судно будет отправляться в 9:00, время прибытия в Быструю — 12:40, а обратно в Березники — 15:40. Однако по воскресеньям время отбытия у «Карата» будет в 14:00. Соответсвенно время прибытия в Быструю — 17:00. А обратно в Березники — в 20:20. Стоимость билета на весь маршрут будет составлять 139 рублей.
Другой рейс «Старые Ляды — Куликово — Старые Ляды» в мае и июне будет ходить часто — четыре рейса в неделю. В июле и августе — три рейса в неделю. В сентябре и октябре — всего два рейса в неделю. Время отправления — 9:30. В Куликово теплоход будет приходить в 14:20. Обратно в Старые Ляды — к 19:30. Цена проезда — 321 рубль.
Теплоход по маршруту «Сылва — Троица — Сылва» будет ходить четыре раза в неделю: каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье — до октября включительно. Стоимость билета — 74 рубля.
Об изменениях расписания будут сообщать на официальном сайте Минтранса Пермского края.
В прошлом году речная навигация в Перми началась с 1 мая.
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