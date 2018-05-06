В Екатеринбурге из-за курильщика экстренно сел самолет

В аэропорту Екатеринбурга совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Улан-Удэ Москву . Это произошло из-за курившего на борту пассажира, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Она уточнила, что во время перелета на борту самолета сработали датчики противопожарной сигнализации. После этого экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту по пути следования, передает "Интерфакс"

К севшему самолету прибыл н аряд сотрудников транспортной полиции. Было проведено разбирательство. Установлено, что один из пассажироввоздушного судна, 26-летний житель Улан-Удэ, курил в самолете во время полета в туалетной комнате.