Самолет из Улан‐Удэ экстренно сел в Екатеринбурге из‐за курильщика

Летевший из Улан‐Удэ в Москву самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из‐за курившего в туалете пассажира. Об этом сообщили в пресс‐службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Во время перелета на борту самолета сработали датчики противопожарной сигнализации, после чего экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту по пути следования.

После экстренной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга к самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции. Оказалось, что в туалетной комнате самолета курил 26-летний житель Улан-Удэ

Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с рейса, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.