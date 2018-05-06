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Самолет из Улан‐Удэ экстренно сел в Екатеринбурге из‐за курильщика
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Самолет из Улан‐Удэ экстренно сел в Екатеринбурге из‐за курильщика 

360tv.ru 44 минуты назад
Летевший из Улан‐Удэ в Москву самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из‐за курившего в туалете пассажира. Об этом сообщили в пресс‐службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.
Во время перелета на борту самолета сработали датчики противопожарной сигнализации, после чего экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту по пути следования.
После экстренной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга к самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции. Оказалось, что в туалетной комнате самолета курил 26-летний житель Улан-Удэ.
Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с рейса, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.
У самолета Ил-38 ВМС Индии не сработали основная и аварийная системы выпуска переднего шасси. Вследствие этого самолет был вынужден совершить аварийную посадку. Лайнер приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси.
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