Самолет из Улан‐Удэ экстренно сел в Екатеринбурге из‐за курильщика 

Летевший из Улан‐Удэ в Москву самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из‐за курившего в туалете пассажира. Об этом сообщили в пресс‐службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.
Во время перелета на борту самолета сработали датчики противопожарной сигнализации, после чего экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту по пути следования.
После экстренной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга к самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции. Оказалось, что в туалетной комнате самолета курил 26-летний житель Улан-Удэ.
Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с рейса, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.
У самолета Ил-38 ВМС Индии не сработали основная и аварийная системы выпуска переднего шасси. Вследствие этого самолет был вынужден совершить аварийную посадку. Лайнер приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси.