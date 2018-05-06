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Путеводители по Нижнему Новгороду выпустят на шести языках
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Путеводители по Нижнему Новгороду выпустят на шести языках 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
К ЧМ — 2018 будет напечатано 8 тысяч путеводителей по Нижнему Новгороду на русском языке, 6 тысяч — на английском, 2 тысячи — на французском и столько же — на испанском и по 1 тысяче — на немецком и корейском.
Работы оплачивает бюджет Нижегородской области, из которого выделяется на оплату работ 1,107 млн рублей. Эти данные размещены на портале госзакупок.
Брошюры должны содержать информацию о достопримечательностях, музеях, туристических маршрутах, расписание матчей ЧМ-2018 и фестивалей болельщиков.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершена установка туристической навигации к ЧМ-2018.
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