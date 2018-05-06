Путеводители по Нижнему Новгороду выпустят на шести языках

К ЧМ — 2018 будет напечатано 8 тысяч путеводителей по Нижнему Новгороду на русском языке, 6 тысяч — на английском, 2 тысячи — на французском и столько же — на испанском и по 1 тысяче — на немецком и корейском.

Работы оплачивает бюджет Нижегородской области , из которого выделяется на оплату работ 1,107 млн рублей. Эти данные размещены на портале госзакупок.

Брошюры должны содержать информацию о достопримечательностях, музеях, туристических маршрутах, расписание матчей ЧМ-2018 и фестивалей болельщиков.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершена установка туристической навигации к ЧМ-2018.