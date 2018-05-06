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Рейс «Саратовских авиалиний» вылетел из Турции с опозданием из-за неполадок
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Рейс «Саратовских авиалиний» вылетел из Турции с опозданием из-за неполадок 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 6 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» в воскресенье вылетел в Саратов из турецкого курортного города Даламан с опозданием почти в 28 часов, свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте авиакомпании. Как отмечает перевозчик, это произошло «по технической причине».
По данным онлайн-табло, рейс 6W-2938 Даламан — Саратов должен был вылететь в субботу в 7.50 мск, однако фактически это произошло только в воскресенье в 11.35 мск, в 15.00 мск самолет ожидается в аэропорту назначения.
"По технической причине самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» Embraer 190, выполнявший рейс 5 мая Даламан — Саратов, не смог вылететь по графику, пассажиры были размещены в гостинице в Даламане", — пояснила пресс-служба авиакомпании. Отмечается, что пассажиры рейса «вылетят на резервном самолете».
В феврале потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, погиб 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Росавиация после крушения провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148.
"Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок ограничения до 30 мая. По данным Росавиации на апрель, в авиапарк «Саратовских авиалиний» входят два Embraer 190, пять Як-42 и один Ан-148.
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