Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении правонарушителя на борту самолета

На борту воздушного судна во время перелета сработали датчики противопожарной сигнализации, после чего экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту по пути следования. После совершения вынужденной посадки в аэропорту города Екатеринбурга к самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции. В ходе разбирательства установлено, что один из пассажиров воздушного судна, 26-летний житель Улан-Удэ, курил в самолете во время полета в туалетной комнате.