Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении правонарушителя на борту самолета 

«Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту „Кольцово“ города Екатеринбурга составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса сообщением »Улан-Удэ — Москва», курившего на борту воздушного судна», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На борту воздушного судна во время перелета сработали датчики противопожарной сигнализации, после чего экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту по пути следования. После совершения вынужденной посадки в аэропорту города Екатеринбурга к самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции. В ходе разбирательства установлено, что один из пассажиров воздушного судна, 26-летний житель Улан-Удэ, курил в самолете во время полета в туалетной комнате.
Сотрудниками транспортной полиции нарушитель был снят с рейса и доставлен в линейный отдел, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ.