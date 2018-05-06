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TripAdvisor назвал лучшее время для бронирования отелей
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TripAdvisor назвал лучшее время для бронирования отелей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сайт путешествий TripAdvisor в своем отчете «Лучшее время для бронирования» проанализировал данные о наименьшей стоимости бронирования отелей по всему миру на выходные, сообщает Travel Daily News.
Согласно исследованию, бронировать отели в Азии лучше в среднем за пять недель до поездки, это поможет сэкономить около 22%. Такой же срок для предварительной брони рекомендуется выбрать туристам, планирующим отдых в Париже и Лондоне.
Лучшую цену при бронировании отеля в Бангкоке можно получить за три месяца до поездки (экономия — 16%), в Ханое — за два месяца (14%), а в Токио — за месяц (30%).
Что касается европейских городов, то выгоднее всего бронировать проживание там за несколько месяцев: от трех до девяти в случае с Барселоной (23%), от трех до восьми — с Римом (22%) и Прагой (20%).
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