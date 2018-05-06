Воронежские спасатели призвали туристов встать на учёт 

Вести Воронеж: последние новости

Фёдор Добронравов сыграет в Воронеже спектакль несмотря на перенесённый инсульт

МРОТ в России впервые сравнялся с прожиточным минимумом

Губернатор Кемеровской области ушёл в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»