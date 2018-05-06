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Воронежские спасатели призвали туристов встать на учёт
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Воронежские спасатели призвали туристов встать на учёт 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Регистрация маршрутов позволит специалистам оперативно оказать помощь в экстренных ситуациях. Воронежские спасатели призвали туристов регистрироваться в региональном управлении МЧС, чтобы в экстренных случаях специалисты могли оперативно оказать помощь. Обращение опубликовали на сайте ГУ МЧС по Воронежской области в субботу, 5 мая — Каждое лето Воронежская область притягивает огромное количество настоящих искателей путешествий. Исследовать красоту региона настоящие ценители любят как по воде, преодолевая километры по рекам, так и пешком, совершая походы с обустройством палаточного лагеря. Готовясь к походу, важно не забывать о такихвопросах, как обеспечение безопасности и оперативное оказание помощи специалистами экстренных служб в случае чрезвычайного происшествия, — говорится в обращении. Чтобы спасатели своевременно оказали помощь в экстренных ситуациях, необходимозарегистрировать туристическую группу и сообщить о своем маршруте. Для регистрации туристской группы, нужно обратиться в Главное управление МЧС России по Воронежской области (Воронеж, ул. Куцыгина, 28, по телефону 8— (473)-277-99-00 или по электронной почте: mchs-vrn@mail.ru). Форма заявки размещена здесь. Постановка на учёт и снятие с учёта туристических групп происходит не позднее, чем за 15 суток до выхода на маршрут в ГУ МЧС России по Воронежской области. При этом руководитель группы подает заявку, в которой указывает название, адрес и телефон организации, дату начала и окончания похода, маршрут движения, порядок связи с группой на маршруте, планируемое количество туристов, их гражданство, место жительства, фамилию, имя, отчество руководителя группы и его заместителя, а также номера их телефонов.
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