Из Монголии до Лондона: семь путешественников преодолеют 12 тыс. км Шелкового пути на верблюдах

Семь монгольских странников решили преодолеть 12 тысяч км Шелкового пути за два года, в результате чего путники хотят привлечь внимание к монгольской культуре и истории.

Преодолеть 12 тысяч километров на верблюдах из Монголии до Великобритании собрались отчаянные путешественники. Такие нашлись в Монголии: семь человек решили добраться на двугорбых из Улан-Батора до Лондона.

Маршрут группы повторяет Шелковый путь, пролегающий через территории 15-ти стран. Судя по кадрам из поездки, пейзажи, которые встречаются путешественники на пути, просто завораживают. Их ожидают бескрайние просторы, величественные горы и потрясающие восходы и закаты солнца.

В поездку отправились только подготовленные «туристы», за плечами каждого уже есть кругосветное путешествие. К конечной точке маршрута группа рассчитывает добраться только к 2020 году. С помощью такого необычного странствия путники хотят привлечь внимание к монгольской культуре и истории.