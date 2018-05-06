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Из Монголии до Лондона: семь путешественников преодолеют 12 тыс. км Шелкового пути на верблюдах
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Из Монголии до Лондона: семь путешественников преодолеют 12 тыс. км Шелкового пути на верблюдах 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Семь монгольских странников решили преодолеть 12 тысяч км Шелкового пути за два года, в результате чего путники хотят привлечь внимание к монгольской культуре и истории.
Преодолеть 12 тысяч километров на верблюдах из Монголии до Великобритании собрались отчаянные путешественники. Такие нашлись в Монголии: семь человек решили добраться на двугорбых из Улан-Батора до Лондона.
Маршрут группы повторяет Шелковый путь, пролегающий через территории 15-ти стран. Судя по кадрам из поездки, пейзажи, которые встречаются путешественники на пути, просто завораживают. Их ожидают бескрайние просторы, величественные горы и потрясающие восходы и закаты солнца.
В поездку отправились только подготовленные «туристы», за плечами каждого уже есть кругосветное путешествие. К конечной точке маршрута группа рассчитывает добраться только к 2020 году. С помощью такого необычного странствия путники хотят привлечь внимание к монгольской культуре и истории.
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