В Вене хотели осквернить памятник советским воинам, но российские туристы прогнали вандалов

В столице Австрии российские туристы защитили памятник советским воинам. Об этом сообщается РИА Новости со ссылкой на посольство России.

«Российские туристы предотвратили осквернение памятника в центре Вены вечером 1 мая. Они обратились с этой информацией в посольство. Посольство России передало данные сведения в полицию Вены и указало на необходимость установки видеокамеры около памятника», — рассказали в дипмиссии.

Как рассказали путешественники, после 22:00 на площадь Шварценбергплатц подошли двое с бутылками с чёрной жидкостью. Россияне их прогнали.

Этот мемориал в 2018 году уже оскверняли дважды, обливая краской.