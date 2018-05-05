Ещё
Американский сайт назвал два лучших пляжа Вьетнама
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский сайт назвал два лучших пляжа Вьетнама 

Вьетнам сегодня 31 минуту назад
Фото: Вьетнам сегодня
Нью-Йоркский туристический сайт Thrillist назвал Кат Ко 2 на северном острове Кат Ба и Том Бич на на Фукуоке лучшими пляжами Вьетнама
Находящийся в 45 километрах от Хайфона остров Кат Ба может предложить туристам кристально чистую воду, девственные джунгли и древние рыбацкие деревни. Но, несмотря на близость к бухте Ха Лонг, пляжи острова остаются неизвестны массовому туристу. Из всех его пляжей, сайт отдал предпочтение Кат Ко 2, назвав его самым спокойным и пообещав красивые виды на известняковые скалы.
Также Thrillist предлагает туристам отдохнуть на Том Бич на острове Фукуок. На сайте говорится, что, находясь в самом сердце островных джунглей, пляж находится слишком далеко для массового туриста. Похвалили американцы и местные закусочные.
На данный момент Вьетнам переживает туристический бум, из-за которого найти уединенный пляж в курортных городах становится серьезной проблемой. Экологи бьют тревогу, обращая внимание на забитые пляжи, горы мусора и постоянные стройки.
Источник: VnExpress
Вьетнам сегодня: последние новости
В Вунгтау на туристов напали с дубинками (фото) Vietnam Airlines собираются создать грузовое подразделение Россиянку приговорили к пожизненному сроку во Вьетнаме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ярошенко исчез из американской тюрьмы57
Скончался Марат Мусин68
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь60
Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала206
США лишили Украину важной льготы93
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение