Американский сайт назвал два лучших пляжа Вьетнама

Нью-Йоркский туристический сайт Thrillist назвал Кат Ко 2 на северном острове Кат Ба и Том Бич на на Фукуоке лучшими пляжами Вьетнама

Находящийся в 45 километрах от Хайфона остров Кат Ба может предложить туристам кристально чистую воду, девственные джунгли и древние рыбацкие деревни. Но, несмотря на близость к бухте Ха Лонг, пляжи острова остаются неизвестны массовому туристу. Из всех его пляжей, сайт отдал предпочтение Кат Ко 2, назвав его самым спокойным и пообещав красивые виды на известняковые скалы.

Также Thrillist предлагает туристам отдохнуть на Том Бич на острове Фукуок. На сайте говорится, что, находясь в самом сердце островных джунглей, пляж находится слишком далеко для массового туриста. Похвалили американцы и местные закусочные.

На данный момент Вьетнам переживает туристический бум, из-за которого найти уединенный пляж в курортных городах становится серьезной проблемой. Экологи бьют тревогу, обращая внимание на забитые пляжи, горы мусора и постоянные стройки.

Источник: VnExpress