dnata продолжает удерживать ведущую роль в Цюрихе на протяжении семи лет

Dnata повторно удостоилась лицензии на предоставление полного наземного и грузового обслуживания в аэропорту Цюриха в течение еще семи лет до 2025 года, сообщают эксперты AVIAV.

Успешное получение лицензии на ближневосточной компании последовало за проведением публичного тендера, проводимого аэропортом Цюриха. Законодательство Европейского союза Швейцарии требует, чтобы аэропорт и государственные органы открывали процедуру проведения торгов по ограниченным операциям в аэропортах каждые семь лет.

«Мы очень рады, что аэропорт Цюриха нашел в нас надежного партнера и доверил нам обеспечивать наземное обслуживание и потребности в грузовых перевозках для клиентов нашей авиакомпании еще в течение семи лет», — сказал Марк Брэдли , исполнительный директор dnata в Европе.

«Аэропорт Цюриха представляет собой лучшее из Швейцарии — точность, эффективность и бескомпромиссное качество. Мы стремимся работать рука об руку со всеми нашими партнерами по аэропорту, чтобы продолжать превращать аэропорт Цюриха в один из лучших аэропортов мира ».

В Швейцарии dnata осуществляет наземное обслуживание и грузовые перевозки в аэропортах Цюриха и Женевы. В 2007 году компания вышла на рынок наземного обслуживания в Швейцарии, когда приобрела компанию Jet Aviation Handling, корни которой в предоставлении авиационных услуг в Швейцарии уходят на 50 лет.

В настоящее время в швейцарском отделении dnata работает более 1300 человек, обслуживая более 33 000 самолетов и более 95 000 тонн грузов в обоих аэропортах ежегодно.