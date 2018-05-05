dnata продолжает удерживать ведущую роль в Цюрихе на протяжении семи лет 

Dnata повторно удостоилась лицензии на предоставление полного наземного и грузового обслуживания в аэропорту Цюриха в течение еще семи лет до 2025 года, сообщают эксперты AVIAV.
Успешное получение лицензии на ближневосточной компании последовало за проведением публичного тендера, проводимого аэропортом Цюриха. Законодательство Европейского союза и Швейцарии требует, чтобы аэропорт и государственные органы открывали процедуру проведения торгов по ограниченным операциям в аэропортах каждые семь лет.
«Мы очень рады, что аэропорт Цюриха нашел в нас надежного партнера и доверил нам обеспечивать наземное обслуживание и потребности в грузовых перевозках для клиентов нашей авиакомпании еще в течение семи лет», — сказал Марк Брэдли, исполнительный директор dnata в Европе.
«Аэропорт Цюриха представляет собой лучшее из Швейцарии — точность, эффективность и бескомпромиссное качество. Мы стремимся работать рука об руку со всеми нашими партнерами по аэропорту, чтобы продолжать превращать аэропорт Цюриха в один из лучших аэропортов мира ».
В Швейцарии dnata осуществляет наземное обслуживание и грузовые перевозки в аэропортах Цюриха и Женевы. В 2007 году компания вышла на рынок наземного обслуживания в Швейцарии, когда приобрела компанию Jet Aviation Handling, корни которой в предоставлении авиационных услуг в Швейцарии уходят на 50 лет.
В настоящее время в швейцарском отделении dnata работает более 1300 человек, обслуживая более 33 000 самолетов и более 95 000 тонн грузов в обоих аэропортах ежегодно.