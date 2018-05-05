Longhao Airlines планирует добавить международные грузовые маршруты

Китайский авиаперевозчик Longhao Airlines планирует запустить две международные грузовые службы из аэропорта Наньчан к июню этого года, пишет новостной портал AVIAV.

Пока что нет никакой подробной информации о том, где именно будут работать службы, однако авиакомпания управляет флотом из трех грузовых кораблей B737-300 с малым и средним диапазоном, что означает, что пункты назначения, вероятно, будут находиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе или Юго-Восточной Азии.

Аэропорт Наньчан нацелен на обработку 150 000 тонн грузов в год к 2020 году, несмотря на то рост спроса в последнее время спал, и в 2016 году произошло небольшое снижение на 0,9 процентов, уже в предыдущем году было зафиксировано улучшение на 3,3 проц. до 52 000 тонн.

Следует надеяться, что добавление международных маршрутов поможет увеличить спрос и сократить транспортные расходы, поскольку грузы больше не будут нуждаться в перенаправлении через другие хабы.