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Резкое снижение грузооборота аэропорта Схипхол в марте
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Резкое снижение грузооборота аэропорта Схипхол в марте 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Объем грузооборота в аэропорте Амстердам Схипхол упал на 4,7 процента в марте до 146,249 тонн, поскольку в 2018 году количество полных грузовых перевозок сократилось с 1582 (в прошлом году того же месяца) до 1411, сообщает AVIAV.
Объемы грузоперевозок по регионам в марте для нидерландского хаба, третьего по величине общей пропускной способности в Европе, ежемесячно снижались в Европе (-13,1 проц.), Северной Америке (-6,6 проц.), Ближнем Востоке (-11,3 проц.) и Азии (-5,6 проц.), с увеличением в Африке (+ 1,5 проц.) и Латинской Америки (+ 15,6 проц.).
Голландский аэропорт пострадал от перехода некоторых грузовых авиакомпаний в европейские хабы конкурентов после того, как ограничение на слоты самолетов ударило по грузовым операциям.
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