Синий забор на Нижне-Волжской набережной предлагают сделать историко-культурным памятником

Синий забор на Нижне-Волжской набережной — это один из самых ярких символов Нижнего Новгорода. Целых девять лет он мозолил глаза каждому жителю города. За это время Синий забор стал арт-объектом: на нем устраивали инсталяции, с ним выпускались значки и туристические магниты, — написал Николай Ткаченко , организовавший сбор подписей в поддержку своей инициативы.

По мнению автора петиции, синий забор — является «ярким и самобытным образом» Нижнего Новгорода, однако совсем скоро, перед началом чемпионата мира по футболу его планируется снести. Произойдёт это, судя по всему, совсем скоро, ведь реконструкция набережной практически завершена. — Нижний Новгород — город, который помнит собственную историю и умеет вспомнить о ней с улыбкой. Памятник веселой козе на улице Большой Покровской, памятник «соляной афере» на Рождественской, памятник Громозеке на проспекте Гагарина. Все это замечательные туристические достопримечательности ради которых в Нижний Новгород приезжают туристы. Нам кажется, что памятник Синему забору может стать такой же прекрасной точкой притяжения, — пишет нижегородец. В самом конце петиции Николай уточняет, что он предлагает сохранить синий забор не целиком, а лишь небольшую его часть. Он считает, что такой памятник может стать не только местом притяжения туристов, но и напоминанием жителям города о сложных временах в его истории, символом преодоления трудностей.